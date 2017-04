Svensk kvinne tiltalt for drap på far og ektemann utenfor Arboga 

Kvinnen og den daværende kjæreste, som er afghansk og langt yngre enn henne, ble pågrepet i Trondheim i slutten av august i fjor.

Saken har fått navnet «sommarstugemorden» i Sverige, siden begge drapene fant sted ved et sommerhus utenfor Arboga.

Den 42 år gamle kvinnen er tidligere ustraffet, utdannet sosionom og seksbarnsmor.

Kvinnens tidligere kjæreste kom til Sverige fra Iran høsten 2015. I tiltalen går det fram at det er mistanke om at han er betydelig eldre enn 19 år, som han selv har oppgitt.

Mannen har tilstått at det var han som holdt kniven da kvinnens far ble drept og moren alvorlig skadd i august i fjor. Ett år tidligere ble kvinnens ektemann funnet død i en innsjø i nærheten. Da hadde afghaneren ennå ikke kommet til Sverige.

Tiltalebeslutningen, som ble lagt fram fredag, viser også at kvinnen er tiltalt for en rekke andre lovbrudd: Grov forsikringssvindel i forbindelse med ektemannens død, forsøk på bestikkelser og trusler mot offentlige tjenestemenn.

Saken er spesiell på mange måter. Det er uvanlig at kvinner mistenkes for dødelig vold, og enda mer uvanlig at det dreier seg om oppfordring til drap.

Bare en håndfull personer er dømt for oppfordring til drap de siste 25 årene i Sverige, der Knutby-pastoren Helge Fossmo er den mest kjente.

Påtalemyndigheten mener at kvinnen ga kniven til sin daværende kjæreste. Hun skal også ha kjørt ham fram og tilbake til hytta. Blant aktoratets bevis er forklaringen til kvinnens mor.

(©NTB)