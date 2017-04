Solberg møter fire europeiske topper på én dag 

Statsministeren har lagt opp et svært tett program når hun reiser til Tyskland og Belgia neste uke. Innenfor et tidsrom på bare åtte timer skal hun møte fire av de viktigste lederne i Europa.

Solberg deltar først på åpningen av en Hydro-fabrikk i Grevenbroich i Tyskland. Der er også Tysklands statsminister Angela Merkel til stede, og alt fra handel til sikkerhetspolitikk vil bli diskutert når de to setter seg ned til et bilateralt møte etter åpningsseremonien.

Fra Tyskland reiser Solberg videre til EUs hovedstad Brussel. Der står brexit på agendaen, og statsministeren møter både EU-president Donald Tusk og EU-kommisjonens president Jean-Claude Juncker.

Siste stopp blir NATOs hovedkvarter like utenfor Brussel, der generalsekretær Jens Stoltenberg står klar til å ta imot statsministeren.

Nevner ikke Norge

Besøket kommer bare dager etter det ekstraordinære toppmøtet i Brussel der stats- og regjeringssjefene i de 27 landene som blir igjen i EU når Storbritannia går ut, skal vedta sitt veikart for de kommende brexitforhandlingene.

En sentralt plassert EU-kilde bekrefter overfor NTB at Norge og EØS ikke kommer til å bli nevnt i veikartet.

– Jeg måtte hatt en jurist ved min side hvis jeg skulle ha forklart hva det skyldes, og hva brexit betyr rent juridisk for disse landene. Men selv om EØS formelt sett ikke er part i denne prosessen, holder både EU-kommisjonen og arbeidsgruppen for brexit i EU-rådet kontakten med EØS-landene, sier diplomaten.

– Brexit vil også bli det viktigste punktet på agendaen når Tusk møter Solberg neste uke, sier kilden.

Vil egle seg innpå

EU-kommisjonens forhandlingssjef Michel Barnier var tidligere i år på besøk i Oslo. Han forsikret da om at EU-siden ville hegne om EØS-avtalen og ta hensyn til tredjeland som Norge.

Den norske regjeringen har på sin side sagt at den aller helst skulle ha hatt en plass ved bordet under forhandlingene.

– Det får vi ikke. Men vi har fått løfter fra begge sider om at vi skal få sitte så tett på som prosedyrene tillater. Det er vi veldig fornøyd med, sa europaminister Frank Bakke-Jensen (H) til NTB i forrige måned.

Norge regner det som svært viktig å være tett på prosessen for å kunne ivareta norske interesser på en god måte når britene trekker seg ut av EU.

Kritiske røster mener imidlertid at Norge burde ha kjempet for å bli spesifikt nevnt i retningslinjene som skal vedtas av EU-toppene på lørdag.

May hadde ikke tid

NTB er kjent med at Solberg også hadde planer om å presse inn et besøk hos Storbritannias statsminister Theresa May i forbindelse med Europa-turen. Men besøket ble aldri offisielt bekreftet, og til slutt ble det avblåst fordi nyvalget i Storbritannia 8. juni gjorde det nødvendig for May å rydde kalenderen.

Under møtene med Tusk og Juncker er det også ventet at innvandringspolitikk, sikkerhetspolitikk og forholdet til Russland vil bli tatt opp, selv om brexit vil bli dominerende.

Hos Stoltenberg vil blikket bli rettet fram mot NATO-toppmøtet den 25. mai, der Solberg for første gang vil møte USAs president Donald Trump.