Pave Frans til Egypt for å fremme fred

Paven ble fredag ettermiddag tatt imot på flyplassen i Kairo av statsminister Sherif Ismail og flere kristne ledere.

– Dette er en reise for enhet og broderskap. Kortere enn to dager, men veldig intens, sa paven like før han gikk av Alitalia-flyet.

Senere på dagen skulle han møte president Abdel Fattah al-Sisi.

Under besøket skal han delta på en internasjonal fredskonferanse arrangert av Al-Azhar, verdens fremste sunnimuslimske lærested. Han skal også ha samtaler med noen av Egypts fremste muslimske ledere.

Paven har uttrykt håp om at besøket kan bidra til dialog mellom kristne og muslimer i et land der den kristne minoriteten er blitt utsatt for en rekke blodige terrorangrep.

(©NTB)