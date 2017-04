Kvinne skutt i antiterroraksjon nord for London

Politiet i London opplyser at de gjennomførte en antiterroraksjon på en adresse nord for hovedstaden sent torsdag kveld. Kvinnen som ble skutt ble tatt til sykehus, med politivakt, og har ikke status som pågrepet, men er en av flere som har vært under etterforskning. En 16 år gammel gutt og en 20 år gammel kvinne ble pågrepet på adressen, mens en 20 år gammel mann og en 43-årig kvinne ble pågrepet i Kent, sørøst for London. Alle de fire personene som er pågrepet er mistenkt for forberedelser til og igangsetting av terrorangrep.

Politiet opplyser at pågripelsene torsdag kveld ikke har sammenheng med pågripelsen av en mann med kniver nær av Parlamentet i London tidligere torsdag. Han er også mistenkt for å ha planlagt en terrorhandling.

(©NTB)