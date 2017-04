Kina: Nord-Korea-forhandlinger er det eneste rette

– Akkurat nå er situasjonen på Koreahalvøya veldig spent og ved et kritisk punkt, sier Wang Yi i forkant av møtet i FNs sikkerhetsråd torsdag.

Medlemslandene håper å bli enige om en global respons på fremferden til regimet i Pyongyang gjennom møtet i Sikkerhetsrådet.

Wang påpeker at verdenssamfunnet må jobbe for å «opprettholde fred og stabilitet på halvøya og ikke tillate at kaos bryter ut».

– Fredelige overenskomster om atomspørsmålet på den koreanske halvøya, gjennom dialog og forhandlinger, utgjør det eneste riktige alternativet som er praktisk og levedyktig, sier den kinesiske utenriksministeren i New York.

