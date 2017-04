Holocaust-fornektelse skaper trøbbel i Marine Le Pens parti

Louis Aliot, visepresident i den franske presidentkandidaten Marine Le Pens parti, Nasjonal front, opplyser fredag til TV-kanalen BFM at Jalkh trekker seg på grunn av uttalelser han kom med i 2000.

Jalkh tok over ledelsen av høyrepartiet Nasjonal front etter at Le Pen tidligere denne uka trakk seg for å fokusere på presidentvalgkampen.

Holocaust-fornektelse er forbudt ved lov i Frankrike, og Jalkh har selv nektet for beskyldningene. Le Pen har jobbet hardt med å renvaske partiet på ytre høyre fløy i fransk politikk.

7. mai står presidentvalget mellom Le Pen og sentrumskandidaten Emmanuel Macron i Frankrike. Macron vant første runde med 24 prosent av stemmene, mens Le Pen fikk 21,3 prosent.

