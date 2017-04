Holocaust-fornektelse skaper trøbbel i Le Pens parti

Louis Aliot, nestleder i Nasjonal front og Le Pens kjæreste, bekrefter at Jalkh ikke kommer til å tiltre som midlertidig leder.

Selv benekter Jalkh at han har sådd tvil rundt de tyske nazistenes gasskamre under andre verdenskrig. Men for ikke å skade partiet, sier han fra seg jobben som midlertidig partileder. Den vil i stedet gå til Steeve Briois, ordfører i en by i Nord-Frankrike.

– Briois overtar lederskapet midlertidig, og så blir det ikke noe mer prat om dette, sier Aliot til TV-kanalen BFM.

Holocaust-fornekter

Om Nasjonal front slipper mer omtale av Jalkhs uttalelser, gjenstår å se. Uttalelsene stammer fra et intervju i år 2000 som ble publisert i et akademisk tidsskrift fem år senere.

Her skal Jalkh ha rost arbeidet til en omstridt tidligere professor som er dømt for holocaust-fornektelse. Jalkh viste spesielt til påstander om at det ville vært teknisk umulig å bruke giftgassen Zyklon B i gasskamre.

Akademikeren som utførte intervjuet, sier hun har lydopptak av det. Jalkh sier på sin side at han ikke kan huske å noen gang ha møtt henne.

Vanskelig arv

Dette er langt fra første gang påstander om andre verdenskrig og de tyske nazistenes dødsleire skaper problemer for Nasjonal front.

Partiets grunnlegger Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pens far, er selv flere ganger dømt for å ha kommet med rasistiske uttalelser og for å ha oppildnet til hat. Han har også kalt nazistenes gasskamre for en detalj i andre verdenskrig, noe som bidro til at han ble kastet ut av Nasjonal front av sin egen datter.

Hun har aktivt jobbet for å endre inntrykket av at partiet er knyttet til rasisme, jødehat og høyreekstremisme.

Emmanuel Macron, som Marine Le Pen møter i andre omgang av det franske presidentvalget, vil trolig gjøre det kan den siste uken før valgdagen for at inntrykket skal bestå. Fredag skal han besøke den forlatte landsbyen Oradour-sur-Glan, åstedet for de tyske nazistenes verste massakre i Frankrike under andre verdenskrig.

