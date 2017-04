Historisk NATO-vedtak på trappene i Montenegro

De folkevalgte skal behandle traktaten som legger til rette for NATO-medlemskap i den lille byen Cetinje sør i landet, som er landets gamle hovedstad.

Flere hundre demonstranter samlet seg fredag foran bygningen, der de ropte «forrædere» og «tyver» idet parlamentarikerne ankom.

«NATO-mordere, dere har blodige hender!» sto det på en av plakatene.

Regjeringen har anbefalt NATO-medlemskap til tross for at Montenegro også har hatt et nært forhold til Russland. Den mener at forsvarsalliansen både vil bidra til landets sikkerhet og økonomi.

Montenegros forsvar består av kun 2.000 soldater, men med Montenegro som medlem får NATO full kontroll over Adriaterhavet. De andre landene ved Adriaterhavet, Albania, Kroatia og Italia, er allerede medlemmer.

Landet er politisk splittet mellom en fløy som ønsker en vestlig tilnærming og en fløy med ortodokse kristne som ønsker et nært forhold til Serbia og Russland.

Montenegro ble selvstendig i 2006 etter å ha vært i en føderasjon med Serbia. Før krigene på Balkan på 1990-tallet var Montenegro en del av det tidligere Jugoslavia.

