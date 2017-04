Antall barneofre i krigen i Afghanistan øker kraftig

FN-tall viser at over 200 afghanske barn ble drept i krigen i Afghanistan i årets tre første måneder. Det er 17 prosent flere enn i den samme perioden i fjor.

– Det er sjokkerende å se en slik enorm økning i antall barneofre i Afghanistan, spesielt når det gjelder antall barn som blir drept. Disse tallene betyr faktisk at et afghansk barn blir drept eller såret hver tredje time som følge av væpnet konflikt, sier Redd Barnas fungerende landdirektør, Paul Barker, i en pressemelding.

I alt ble 715 sivile afghanere drept i årets tre første måneder, viser tall fra FN i Afghanistan. 1.466 sivile ble såret i den samme perioden, hvorav 525 var barn.

– Barn er krigens uskyldige ofre, og likevel ser vi at stadig flere lider. Det er ikke godt nok, og alle partene i konflikten må gjøre absolutt alt de kan for å sikre at barn ikke fortsetter å bli ofre i krigsperioder. Barn bør være på skolen og lære sammen med venner og klassekamerater, ikke løpe for livet, sier han.

