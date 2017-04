USA vil ha dialog med Nord-Korea etter kraftig sabelrasling

De siste dagene har Trump-administrasjonen drevet hektisk diplomatisk virksomhet for å finne en vei ut av Nord-Korea-krisen samtidig som det er gitt inntrykk av at USA ikke vil nøle med et militært angrep hvis Nord-Korea ikke holder seg på matta.

Torsdag hadde president Donald Trump besøk av hele Senatet for å informere om krisen, men i en uttalelse rett etter møtet nevnes ikke lenger muligheten for et militært angrep. Sjefen for USAs stillehavskommando, Harry Harris, framholdt dessuten at USA ikke har noen intensjon om å tvinge det nordkoreanske regimet i kne.

I stedet vil Trump trappe opp sanksjonene for å tvinge regimet tilbake til forhandlingsbordet – en strategi som ligner umiskjennelig på den som flere av hans forgjengere fulgte, uten særlig suksess.

– Ikke noe nytt

En senator som deltok på møtet, Tammy Duckworth, var ikke imponert over brifingen. Informasjonen som ble gitt, kunne hun lest i en avis, mener hun.

Enkelte analytikere er også kritiske ettersom de finner det vanskelig å forstå hva Trumps intensjon egentlig er. Onsdag snakket amerikanerne iherdig om å legge mer press på Nord-Korea i FNs sikkerhetsråd, blant annet ved å åpne for et militært angrep. Torsdag var tonen en helt annen.

– Det er så forvirrende og selvmotsigende. Denne politikken synes å gå i en helt annen retning, sier Yang Moo-jin ved Universitetet for nordkoreanske studier i Seoul til AFP.

Ingen atomtest

Da Nord-Korea markerte 105-årsdagen til sin grunnlegger Kim Il-sung, ble det spekulert på om landet ville gjennomføre enda en kjernefysisk test. I stedet nøyde regimet seg med å vise fram det som antas å ha vært nye langtrekkende ballistiske missiler.

Eksperter fastslår at regimet har vært relativt tilbakeholdent under den amerikanske sabelraslingen de siste ukene.

– Trump-administrasjonen lyktes i å hindre Nord-Korea i å gjennomføre en høyst forventet kjernefysisk test eller missiltest i april ved hjelp av verbale trusler og utplasseringen av strategisk utstyr slik som luftstyrken knyttet til hangarskipet Carl Vinson, sier Paik Hak-soon, leder for nordkoreanske studier ved Sejong-instituttet i Seoul

– Kina har også hjulpet til å med dempe Nord-Korea ved å antyde muligheten for flere sanksjoner, som kutt i viktige oljeforsyninger, sier han.

Bensinmangel

Den siste uken er det meldt om bensinmangel i Pyongyang, noe som er svært uvanlig. På bensinstasjoner er det hengt opp skilt om rasjonering, og frykten for tomme pumper har økt. Ryktene går om at det er Kina som står bak, melder nyhetsbyrået AP.

Samtidig kommer det flere signaler fra Pyongyang som tyder på at landet igjen er villig til å innta en mer diplomatisk holdning til omverdenen. Torsdag ble det kjent at regimet for første gang har invitert en av FNs menneskerettseksperter til landet.

Brev til ASEAN

Nord-Koreas utenriksminister har dessuten skrevet et brev til den sørasiatiske samarbeidsorganisasjonen ASEAN der landet ber om støtte i konflikten med USA, som ifølge brevet kan føre til «kjernefysisk holocaust».

I brevet, som er datert 23. mars, rettes det også kraftig kritikk mot USA og Sør-Koreas felles militærøvelser, som regimet mener bærer preg av å være alt annet en defensive.

Nord-Korea er kjent for å ha nære bånd til noen av ASEAN-landene, deriblant Kambodsja og Laos. Organisasjonen holder toppmøte i Manila denne uken. I et utkast til slutterklæring står avsnittet som skal omhandle Nord-Korea, fortsatt tomt. Det betyr trolig at landene ennå ikke er enige om hvilken holdning de vil innta.

