USA, Mexico og Canada skal reforhandle NAFTA

Innholdet i pressemeldingen fra Trump-administrasjonen kom litt overraskende, etter at flere medier hadde meldt at USA forberedte en presidentordre om å trekke seg helt fra den nordamerikanske frihandelsavtalen.

Ifølge pressemeldingen skal Trump i en telefonsamtale med Mexicos president Enrique Pena Nieto og Canadas statsminister Justin Trudeau ha gått med på at «NAFTA ikke skal avbrytes nå».

–I stedet er lederne enige om å raskt sette i gang reforhandlinger av NAFTA-avtalen til fordel for alle lendene, heter det i uttalelsen.

Tidenes dårligste

Trump har tidligere kalt NAFTA «tidenes dårligste» handelsavtale. Pipa har fått en litt annen lyd nå.

– Det er mitt privilegium å få oppdatert NAFTA gjennom forhandlinger, sier Trump.

– Det er en ære å ha med både president Pena Nieto og statsminister Trudeau å gjøre, og jeg tror sluttresultatet vil gjøre alle tre land både bedre og sterkere, sier han.

Press

The New York Times hadde tidligere meldt at Trump trolig ville signere en presidentordre om å trekke USA ut av den 23-årige handelsavtalen, i et forsøk på å legge press på både Mexico og Canada.

I tillegg til å kritisere NAFTA generelt har Trump senest onsdag pålagt canadisk tømmer toll og anklaget Canada for å være veldig tøffe mot USA.

I januar trakk Trump USA ut av handelsalliansen Trans-Pacific Partnership (TTP).

