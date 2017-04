USA åpner for forhandlinger om Nord-Korea

USA vil både få en slutt på utviklingen av atomvåpen og sikre at det ikke skal være atomvåpen i det hele tatt på den koreanske halvøya. President Donald Trump vil forsøke å presse Nord-Korea til å velge dialog, heter det i en uttalelse fra USAs utenriks- og forsvarsdepartement og flere av landets etterretningssjefer. Når, hvor eller hvordan dette kan komme i orden, nevnes ikke.

Uttalelsen fra den amerikanske regjeringen kom i forbindelse med at USAs senatorer onsdag ble orientert om Nord-Korea-krisen i Det hvite hus.

Forberedt

President Donald Trump ønsket onsdag velkommen, før de hundre medlemmene av Senatet fikk en orientering om Nord-Korea-situasjonen fra utenriksminister Rex Tillerson, forsvarsminister Jim Mattis, USAs forsvarssjef Joe Dunford og USAs øverste etterretningssjef Dan Coats.

Hensikten med innkallelsen, som er første i sitt slag, er trolig å dempe usikkerheten rundt det anstrengte forholdet mellom USA og Nord-Korea. Men i tillegg til å forsikre om at USA vil ha en fredelig løsning, understrekes det at USA også er forberedt på å forsvare seg selv og landets allierte.

Fram til nå har Trump-administrasjonen vist muskler, brukt harde ord og lovet at USA vurderer alle midler i konflikten, men nå ser det ut til at de vil velge å følge Obama-administrasjonens strategi: Diplomatisk press for å få Nord-Korea til forhandlingsbordet. Denne løsningen avhenger av at Kina, Nord-Koreas nærmeste handelspartner og støttespiller, samarbeider.

Støtte

Kina har bedt Nord-Korea og USA roe ned sabelraslingen, noe ifølge Kina betyr at atomvåpenprogrammet til Nord-Korea må avvikles og at USA og Sør-Koreas massive militærøvelser i farvannet i Nordøst-Asia må innstilles.

Etter møtet onsdag fikk Trumps strategi støtte fra både republikanere og demokrater.

– Kina er nøkkelen til dette, slo den republikanske senatoren John McCain fra Arizona fast.

– Jeg tror den beste tilnærmingen for administrasjonen er å legge maksimalt press diplomatisk på Kina, så vel som Nord-Korea, og ellers å trå varsomt, men være forberedt på å forsvare seg, sa demokraten Adam Schiff fra California.

