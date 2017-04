Trump: – Ville vært et stort sjokk å oppheve NAFTA

Han forklarte torsdag hvorfor han i stedet vil satse på å reforhandle NAFTA, som han tidligere har kalt «tidenes dårligste handelsavtale».

Bare for noen dager siden skrev amerikanske medier at Trump forberedte en presidentordre om å trekke USA fra avtalen. I telefonsamtaler med Canadas statsminister Justin Trudeau og Mexicos president Enrique Peña Nieto gikk han med på å reforhandle avtalen i stedet.

– Jeg besluttet at vi vil reforhandle i stedet for å oppheve NAFTA, noe som ville vært et stort sjokk for systemet, sier Trump.

Hvis han ikke klarer å oppnå en rettferdig avtale for amerikanske arbeidere og selskaper, vil avtalen likevel bli opphevet, advarer presidenten. Men Trump lover å gjøre et skikkelig forsøk på å reforhandle den.

Trudeau forteller at Trump sa han seriøst vurderte å trekke USA fra NAFTA da de to snakket sammen på telefon tidligere denne uken. Men Trump forandret mening da Trudeau påpekte konsekvensene, hevder statsministeren.

Han minner om at NAFTA er blitt oppdatert mer enn ti ganger de siste tjue årene. Nå mener han det igjen er tid for å forbedre handelsavtalen mellom Canada, Mexico og USA.

I valgkampen i fjor lovet Trump at han enten ville trekke USA fra NAFTA – eller reforhandle avtalen.

