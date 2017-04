Terrormistenkt mann pågrepet ved Parlamentet i London

I en uttalelse fra politiet heter det at ingen personer ble skadd og at hendelsen torsdag ettermiddag er avklart. Kort tid senere bekreftet politiet at mannen bar på en veske med kniver og at han er mistenkt for å ha planlagt en terrorhandling.

Politiet påpeker at det som følge av pågripelsen ikke foreligger noen pågående trussel mot befolkningen. Den 27 år gamle mannen ble stanset og pågrepet som et ledd i det som omtales som en pågående aksjon i regi av Londons antiterrorpoliti.

Et større antall bevæpnede politifolk sperret torsdag ettermiddag av området, der det befinner seg en rekke regjeringsbygninger. Øyevitner beskrev to kniver og en mann som lå på bakken i Whitehall.

Sikkerheten er blitt skjerpet rundt parlamentsbyggene siden 22. mars. Da kjørte en mann ned flere fotgjengere med bil på Westminster Bridge før han knivstakk og drepte en politibetjent i et forsøk på å ta seg inn i Parlamentet.

Til sammen fem personer døde, inkludert gjerningsmannen, som ble skutt av politiet.

