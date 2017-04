Russland fordømmer Syria-angrep – Israel er taus

Angrepet tidlig torsdag morgen rammet ifølge lokale kilder et iransk våpenlager kort tid etter at iranske transportfly hadde landet på basen. Mens syriske myndigheter anklager Israel for å stå bak, nøyer russisk UD seg med å fordømme det som omtales som «aggresjon mot Syria», uten at det sies noe om hvem som står bak.

En av Israels største bekymringer når det gjelder krigen i Syria, er at Iran bruker syrisk territorium til å smugle våpen til Hizbollah i Libanon, slik at de deretter kan brukes til å angripe Israel.

Israels etterretningsminister Yisrael Katz uttalte torsdag morgen at angrepet i Syria er «helt i tråd med vår politikk om å hindre våpen til Hizbollah», men uten å bekrefte at Israel sto bak. En offisiell talsmann for militæret avviser å kommentere saken.

– Lar det passere

At israelske fly bomber mål inne på syrisk territorium, vil neppe føre til noen reaksjoner, mener Per Jönsson, Midtøsten-analytiker ved Utenrikspolitiska institutet i Stockholm.

– Jeg tror at Syria innser at man ikke skal erte Israel unødig. Syria er interessert i å holde sammen med Hizbollahs soldater inne i Syria, men har ingen primær interesse av at Hizbollah væpner seg på en måte som truer Israel, ettersom Syria ikke har tenkt å starte noen krig med Israel, sier Jönsson til nyhetsbyrået TT.

Også Russland, som er alliert med det syriske regimet, er med på opplegget, mener han.

– Israel gjøre tydeligvis dette med russernes aksept så lenge det ikke skader det syriske regimet. Russland aksepterer at Israel slår ut høykvalitetsvåpnene som Iran sender til Hizbollah, men ikke mer, sier Jönsson.

Han viser til at Russland ikke har reagert på tidligere israelske angrep i Syria, og at Russlands president Vladimir Putin og Israels statsminister Benjamin Netanyahu har et godt forhold.

Vekket innbyggere

I alt fem luftangrep skal ha blitt utført mot området like ved Damaskus internasjonale flyplass. Angrepet skal ha forårsaket materielle skader, men ingen personskader

Eksplosjonen kunne høres over hele hovedstaden og rystet innbyggerne ut av søvnen, ifølge Rami Abdulrahman i den syriske eksilgruppa Syrian Observatory for Human Rights (SOHR), som henter sine opplysninger fra et kildenettverk i det krigsherjede landet.

Den libanesiske sjiamilitsen Hizbollah støttes av Iran og har under borgerkrigen kjempet side om side med syriske regjeringsstyrker mot ulike opprørsgrupper i Syria. Iran er en av de viktigste støttespillerne til Syrias president Bashar al-Assad.

– 19 drept i Idlib

Torsdag ble det også meldt om kraftige angrep mot den opprørskontrollerte Idlib-provinsen nordvest i Syria. Minst 19 personer ble drept, deriblant ni barn, ifølge SOHR.

Syriske eller russiske fly antas å stå bak angrepene, som blant annet rammet et sykehus i Deir Sharqi. Der ble fire helsearbeidere drept, mens fire andre helsearbeidere ble drept i et angrep mot en ambulansetjeneste i Maarzita, opplyser lokale redningsarbeidere.

