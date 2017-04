Pentagon skal granske Flynn

Det går fram av et brev fra Pentagon som demokrater i Kongressen har sørget for å få offentliggjort.

Granskingen vil dreie seg om Flynn for noen år siden tok imot betaling fra andre lands regjeringer uten å skaffe seg nødvendig tillatelse først.

Flynn pensjonerte seg fra jobben som sjef for den militære etterretningsorganisasjonen DIA i 2014. På dette tidspunktet fikk han beskjed om at han måtte be om tillatelse hvis han ønsket å ta betale oppdrag fra andre lands myndigheter, ifølge dokumenter som nå er offentliggjort.

Etter dette skal Flynn ha tjent flere titusen dollar for oppdrag for den russiske statsstøttede TV-kanalen RT og en tyrkisk forretningsmann med forbindelser til Tyrkias regjering.

Flynn måtte trekke seg som USAs nasjonale sikkerhetsrådgiver i februar i år, bare noen uker etter at han fikk stillingen. Bakgrunnen var avsløringer om Flynns samtaler med Russlands ambassadør i Washington.

Både det føderale politiet FBI og Kongressen gransker kontakten mellom Trumps medarbeidere og russiske myndigheter før og etter det amerikanske valget i fjor. Amerikansk etterretning mener Russland forsøkte å hjelpe Trump og stikke kjepper i hjulene for Hillary Clinton under valgkampen.

(©NTB)