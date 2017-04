Ottersen rektor ved Karolinska institutet

Ottersen, som er medisiner, tiltrer som rektor i Sverige 1. august og skal sitte til 28. februar 2022, melder Uniforum.

– Jeg ønsker Ole Petter Ottersen lykke til med sitt oppdrag som rektor for Karolinska institutet og ser fram til et konstruktivt samarbeid fremover, sier Helene Hellmark Knutsson, minister for høyere utdanning og forskning i Sverige.

I januar ble han innstilt som ny rektor ved Göteborgs universitet, men kort tid før den svenske regjeringen skulle ta den endelige beslutningen, trakk han seg som rektorkandidat ved skolen.

Ottersen er avtroppende rektor ved UiO etter å ha fullført sin andre fireårsperiode til sommeren.

