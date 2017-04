Norsk far ettersøkt etter bortføring – bekrefter at han har datteren

– Han har opplyst at han er gjenforent med datteren sin og at de har det bra, sier farens advokat, Morten Engesbak, til NTB. Advokaten vil ikke gi ytterligere opplysninger, heller ikke om hvor faren og datteren befinner seg.

Det var torsdag morgen at kypriotisk politi opplyste til TV 2 at jenta ble bortført av to maskerte menn idet hun kom til barnehagen i Nikosia i 7.45-tiden sammen med sin kypriotiske mor. Flere ansatte forsøkte forgjeves å stanse kidnapperne, som stakk av i en Range Rover uten skilter.

Vitner skal ha sett tre menn i bilen idet den forlot åstedet utenfor barnehagen. Kypriotisk politi satte i gang en storstilt jakt på faren til jenta og de to kidnapperne på den greske delen av Kypros.

Jenta er nå ettersøkt med bilde. Bilder av hennes far er distribuert til kypriotiske medier, ifølge TV 2. Også Kripos ble varslet gjennom Interpol, bekrefter presseansvarlig Ida Dahl Nilssen.

Årelang konflikt

Jentas mor hadde tidligere tatt henne med fra Norge til Kypros. Jenta er den samme som tre nordmenn var mistenkt for å ha forsøkt å bortføre fra Kypros i februar i fjor på oppdrag fra faren.

Det har i flere år vært konflikt mellom moren og faren. Begge hevder de har omsorgsretten for jenta. Hun er født i Norge, men har bodd mesteparten av sitt liv på Kypros sammen med moren og hennes familie, ifølge TV 2.

– Vi har fått en arrestordre på faren. Vi vet ikke hvor han er på nåværende tidspunkt, sier Stelios Stliano, pressekontakt i politiet på Kypros, til VG.

Siktet for frihetsberøvelse

De fire mistenkte i 2016-saken, blant dem barnefaren og den tidligere torpedoen Espen Lee, ble pågrepet og senere siktet for frihetsberøvelse og omsorgsunndragelse av norsk politi. Saken ble omsider henlagt av statsadvokaten i Norge.

Gjennom sønnen, Robert, sier Espen Lee at han ikke har noen befatning med den pågående kidnappingssaken. Advokat John Christian Elden, som representerte Lee, opplyser til NTB at hans klient er hjemme i Norge.

Advokat Engesbak hadde torsdag ingen formening om når han kan gi flere opplysninger om saken. Han kunne heller ikke kommentere hvor faren befant seg. Advokaten representerer jentas far sammen med sin kollega Mette Yvonne Larsen.

Tror faren er på Kypros

Morens advokat, Laris Vrahimis, sa torsdag ettermiddag til TV 2 at myndighetene tror faren fremdeles er på Kypros. Ifølge kanalens kilder krysset kidnappernes bil grensen mellom den greske og tyrkiske delen av Kypros. FNs buffersone deler øya i to. Sonen løper skrått over øya gjennom hovedstaden Nikosia.

Politiet har sikret seg overvåkningsbilder fra området rundt barnehagen i Nikosia. De skjerpet også kontrollen på de forskjellige overgangene ut av Kypros, skriver VG.

– Vi sjekker biler, i luften og til sjøs. På nåværende tidspunkt så vet vi ikke om hun er tatt ut av Kypros, eller hvor hun eventuelt er, så vi sjekker alt, sier Stiliano.