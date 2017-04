Nord-Korea sier ja til besøk fra FN-ekspert 

Catalina Devandas-Aguilar er ekspert på funksjonshemmedes rettigheter og er knyttet til FNs menneskerettighetsråd. Hun er invitert av regimet og er ventet å ankomme til den nordkoreanske hovedstaden Pyongyang onsdag neste uke, opplyser FNs menneskerettighetsråd torsdag.

Menneskerettighetsrådet har anklaget Nord-Korea for forbrytelser mot menneskeheten og for å holde 120.000 mennesker fanget i leire under svært brutale forhold.

Nord-Korea boikottet så sent som i forrige måned et møte i rådet der menneskerettighetssituasjonen i landet ble gjennomgått.

Devandas-Aguilar sier at besøket neste uke vil være en viktig mulighet til å få førstehånds opplysninger om situasjonen i landet både når det gjelder «nasjonale realiteter, lover, politikk og programmer for personer med funksjonshemninger». Hun vil være spesielt opptatt av å undersøke hvilke forhold barn med funksjonshemninger lever under.

Besøket vil vare i seks dager, og den siste dagen skal hun etter planen holde en pressekonferanse i Pyongyang.

