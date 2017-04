Nord-Korea søker støtte fra sørøstasiatiske land

I et brev til generalsekretæren i den sørasiatiske samarbeidsorganisasjonen ASEAN skriver Nord-Koreas utenriksminister Ri Yong-Ho at situasjonen på Koreahalvøya er «på randen av krig» som følge av USAs handlinger.

Han ber generalsekretæren informere ASEANs ti medlemsland om den alvorlige situasjonen og spille en aktiv rolle for å sikre freden og stabiliteten på Koreahalvøya. I samme brev retter utenriksministeren kraftig kritikk mot militærøvelsene som USA og Sør-Korea har gjennomført den siste tiden, og han ber ASEAN ta stilling til disse på en rettferdig måte.

– Ikke defensive øvelser

Han argumenterer også for at de årlige militærøvelsene mellom Sør-Korea og USA gir Nord-Korea rett til å utvikle atomvåpen.

– Det fremstår som et klart faktum for alle at når de utplasserer utstyr for et atomangrep som kan drive Koreahalvøya til et kjernefysisk holocaust i løpet av sekunder, så er dette øvelser som på ingen måte er defensive, skriver Ri.

Nyhetsbyrået AFP har fått tak i en kopi av brevet, som er datert 23. mars.

ASEAN holder toppmøte i Manila denne uken. I et utkast til møtets slutterklæring står avsnittet som skal omhandle Nord-Korea, fortsatt tomt.

Nære bånd

Nord-Korea er kjent for å ha nære bånd til noen av ASEAN-landene, deriblant Kambodsja og Laos. Forholdet til Malaysia fikk seg en knekk i forbindelse med at Kim Jong-nam, halvbroren til Nord-Koreas leder Kim Jong-un, ble forgiftet og drept på flyplassen i Kuala Lumpur i februar.

Situasjonen på Koreahalvøya er blitt sterkt tilspisset de siste ukene etter at Nord-Korea gjennomførte en rekke rakettester, noe som har ført til skarp retorikk fra Washington og økt militær aktivitet i regionen.

(©NTB)