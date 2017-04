Nederlag for Tsjads tidligere diktator i ankedomstol

I tillegg besluttet domstolen torsdag at det skal opprettes et fond som skal utbetale kompensasjon til over 4.000 ofre for Habrés regime på 1980-tallet.

Habré ble i fjor dømt til livsvarig fengsel for slaveri, tortur og forbrytelser mot menneskeheten i en krigsforbryterdomstol opprettet av Den afrikanske union (AU) i Senegal.

Ifølge menneskerettighetsgrupper måtte 40.000 mennesker bøte med livet i årene Habré satt ved makten. Titusener av andre ble kastet i fengsel og torturert.

Til tross for terrorveldet fikk Habré våpen, etterretningsbistand og rådgivere fra USAs daværende president Ronald Reagan.

Etter at han ble styrtet i 1990, flyktet Habré til Senegal, der han levde som en fri mann til 2005. Da ble han satt i husarrest, og i 2013 ble han fengslet.

