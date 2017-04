NATO i dialog med Libya om hjelp til landet 

Det fortalte NATOs generalsekretær Jens Stoltenberg på vei inn til et uformelt forsvarsministermøte i EU-regi på Malta torsdag.

– Bidraget vårt drives fullstendig av etterspørsel. Vi gjør ikke noe annet enn det Libya vil at vi skal gjøre. Men vi fikk en forespørsel i februar, og i forrige uke snakket jeg med statsminister Fayez al-Sarraj. Vi ble enige om at medarbeiderne våre skal sette seg ned de kommende ukene for å diskutere detaljene, sa Stoltenberg.

Det NATO vurderer å bidra med, er hjelp til å bygge opp libyske forsvars- og sikkerhetsstyrker.

Libya har vært preget av kaos og anarki siden borgerkrigen i 2011, og samlingsregjeringen som ledes av al-Sarraj, har ikke kontroll i hele landet.

(©NTB)