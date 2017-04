Minst 19 døde i luftangrep i Syria – sykehus truffet

Bombingen av sykehuset og et helsesenter kostet minst ti mennesker livet, deriblant to babyer som lå i kuvøse, opplyser eksilgruppa Syrian Observatory for Human Rights (SOHR).

Russland anklages for å stå bak luftangrepene, som rammet flere steder i Idlib-provinsen. Det er tredje gang på under en uke at helsesentre rammes av angrep fra lufta i Idlib.

Sykehuset som ble truffet torsdag, ligger i landsbyen Deir Sharqi, rapporterer AFP. Nyhetsbyråets korrespondent på stedet sier hele sykehusavdelinger ble lagt i ruiner som følge av angrepene.

– Seks sivile på akuttmottaket ble drept, deriblant to babyer i kuvøser, etter at anleggets oksygengenerator ble ødelagt, sier SOHR-direktør Rami Abdulrahman.

Ifølge ham utførte et antatt russisk kampfly fire angrep mot sykehuset rett etter hverandre på morgenen.

Senere på dagen ble fire helsearbeidere drept i det som også antas å være russiske luftangrep mot et helsesenter i landsbyen Maar Zita, ifølge SOHR.

Organisasjonen Union of Medical Care and Relief (UOSSM) sier åtte ambulanser ble ødelagt i luftangrepene her.

Ytterligere ni mennesker, deriblant fem barn, ble drept i luftangrep i andre landsbyer på landsbygda i Idlib-provinsen, ifølge SOHR.

