Medier: Israel skjøt ned drone over Golanhøydene

Avisa Haaretz skriver at det var en drone som ble skutt ned av rakettforsvarssystemet Patriot da den infiltrerte israelsk luftrom fra Syria. Den israelske hæren utdyper ikke hva som ble skutt ned, utover at det var et «mål».

Innbyggere i byen Safed forteller til lokale medier at de så to raketter som ble skutt opp, etterfulgt av eksplosjoner.

Hendelsen fant sted bare timer etter at Syria anklaget Israel for å ha angrepet et våpenlager utenfor Damaskus.

Israel okkuperte de syriske Golanhøydene i seksdagerskrigen i 1967. Området ble siden annektert av Israel, men er fortsatt internasjonalt anerkjent som syrisk territorium. (©NTB)

(©NTB)