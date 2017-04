Knallstart på året for Samsung

Samsung noterer seg et kvartalsoverskudd på 57 milliarder kroner, 46 prosent mer enn for samme kvartal i fjor. Den sørkoreanske ledelsen opplyser at økt salg av minnebrikker har bidratt til inntektsøkningen.

Samsung er verdens største produsent av mobiltelefoner, men selger også store kvantum minnebrikker til erkerivalen Apple.

Fjorårets resultat ble for øvrig påvirket av at Samsung måtte tilbakekalle smarttelefonen Galaxy Note 7 på grunn av batterier som eksploderte, noe som kostet firmaet mange milliarder kroner og ga Samsungs rykte en stygg ripe i lakken.

