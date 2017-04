Israel skjøt ned «mål» over Golanhøydene

Avisa Haaretz skriver at det var et luftfartøy som ble skutt ned av rakettforsvaret Patriot, som blant annet er designet for å avskjære droner. Den israelske hæren utdyper ikke hva som ble skutt ned, utover at det var et «mål».

Hendelsen fant sted bare timer etter at Syria anklaget Israel for å ha angrepet et våpenlager utenfor Damaskus.

Israel okkuperte de syriske Golanhøydene seksdagerskrigen i 1967. (©NTB)

