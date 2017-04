Drivstoffmangel i Nord-Koreas hovedstad

Drivstoffmangelen begynte å merkes i forrige uke, da byens bensinstasjoner satte opp skilt med oppslag om at salget ville bli begrenset. Onsdag var det fortsatt ikke tegn til at begrensningene skulle heves, og det var heller ikke gitt noen forklaring om årsaken. Dermed har mange begynt å hamstre, og prisene gjorde et kraftig hopp.

Drivstoff selges med kilopriser i Nord-Korea. Tidligere kostet en kilo rundt 6,5 kroner, omregnet til norsk valuta. Onsdag hadde minst en bensinstasjon økt prisen til rundt 12 kroner.

Kina leverer mesteparten av drivstoffet til Nord-Korea, og i mangel på offentlige forklaringer går det rykter om at Beijing har knepet inn på eksporten.

Striden om Nord-Koreas atomvåpen- og rakettprogram har ført til en svært spent stemning på Korea-halvøya. USAs president Donald Trump har forsøkt å presse Kina, Nord-Koreas viktigste handelspartner, til å påvirke Kim Jong-uns regime.

Handelen mellom Nord-Korea og Kina ser ut til å være i stabil, og kanskje til og med vokse, skriver AP. Enkelte tegn tyder imidlertid på at Kina i det stille skjerper gjennomføringen av enkelte av de internasjonale sanksjonene mot Nord-Korea. Å begrense oljetilførselen har blitt åpent diskutert i Beijing, men om dette reelt skjer er ikke bekreftet.

