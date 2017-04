Belgia: Var feil å hjelpe Saudi-Arabia inn i kvinnekommisjon

– Jeg beklager at vi stemte som vi gjorde, sa statsminister Charles Michel i nasjonalforsamlingen i Brussel torsdag.

Han forklarte at avstemningen forrige uke skjedde uventet med kort forvarsel. En belgisk FN-diplomat måtte dermed ta en rask avgjørelse uten at saken ble skikkelig drøftet.

– Hadde vi hatt mulighet til å diskutere dette på regjeringsnivå, ville jeg selvsagt ha argumentert for at vi ikke skulle godkjenne det, sa Michel.

Hele 47 av 54 land i FNs økonomisk og sosiale råd (ECOSOC) stemte for at Saudi-Arabia skulle få plass i kvinnekommisjonen. Dette skjedde til tross for at det saudiarabiske regimet regnes som et av verdens mest kvinneundertrykkende.

Også Norge deltok i avstemningen. Men utenriksminister Børge Brende (H) har så langt nektet å opplyse hva Norge stemte.

– Regjeringen følger samme praksis som tidligere regjeringer ved å ikke offentliggjøre hvordan man stemmer ved hemmelige valg, sa Brende i Stortingets spørretime onsdag.

Dette er en etablert internasjonal praksis, ifølge Brende. Regjeringen i Belgia har altså likevel valgt å informere landets folkevalgte om hva landet stemte i denne saken. I Sverige skal regjeringen bak lukkede dører fortelle utenrikskomiteen i Riksdagen hva landet stemte i FN-avstemningen.

