Anonym kilde: Mistanke om at Le Pen har misbrukt mer penger enn tidligere anslått

Beløpet tilsvarer nesten 47 millioner kroner. Tidligere ble det anslått at den franske høyrenasjonalisten og presidentkandidaten hadde misbrukt 1,9 millioner euro (18 millioner kroner).

Ifølge den ikke navngitte kilden er beløpet oppjustert fordi det er kommet «nye opplysninger.»

Lederen for franske Nasjonal front er mistenkt for å ha misbrukt EU-midler som skulle vært brukt til lønn for arbeid knyttet til Le Pens virke i EU-parlamentet, der hun sitter som representant.

Interne granskere mener at hun i stedet har brukt pengene til å lønne medarbeidere som har utført arbeidsoppgaver knyttet til hennes rolle som partileder i Frankrike, blant annet til en livvakt.

Franske dommere har bedt EU-parlamentet oppheve Le Pens immunitet slik at hun kan etterforskes av franske myndigheter. Hun har hittil avvist å avgi forklaring i saken ved å vise til at hun er medlem av EU-parlamentet og derfor nyter parlamentarisk immunitet.

