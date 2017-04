Trump vil kutte bedriftskatten til 15 prosent

Finansminister Steven Mnuchin bekreftet onsdag kuttforslaget, som de siste dagene har vært omtalt i amerikansk presse.

Ifølge Mnuchin skal skattekuttet hjelpe små bedrifter, ikke de store og rike.

– Dette skal ikke være et smutthull for rike mennesker som bør betale mer enn 15 prosent, sier ministeren, som håper forslagene vil bli vedtatt av Kongressen så fort som mulig.

Men der er representantene svært splittet når det gjelder hvilken vei Trump bør gå i finanspolitikken. Årsaken er det store underskuddet på det amerikanske statsbudsjettet.

Skattekuttene kan føre til at underskuddet blir enda større hvis pengene ikke hentes inn på andre måter. Trump-administrasjonen mener imidlertid at skattelettelsene vil skape såpass mye økonomisk vekst at det veier opp for inntektene som staten mister.

Ifølge eksperter vil et kutt på 20 prosentpoeng i bedriftsskatten kunne føre til et budsjettunderskudd på ytterligere 2.000 milliarder dollar i løpet av ti år. De mener at det ikke finnes belegg for at administrasjonens forventninger om økonomisk vekst knyttet til skattelettelser vil slå til.

Mnuchin var ventet å gi en nærmere redegjørelse om planen i Det hvite hus i løpet av onsdagen.

