Sikkerhetsrådet stemmer over plan for Vest-Sahara

Sikkerhetsrådet vil etter planen stemme over resolusjonen torsdag, som bygger på FNs forsøk på å gjenoppta forhandlingene for å få en slutt på konflikten i Vest-Sahara.

Resolusjonen krever blant annet at frigjøringsbevegelsen Polisario, som kjemper for selvstendighet for Vest-Sahara, trekker sine folk ut av buffersonen etter at Marokko, som har okkupert Vest-Sahara siden 1975, trakk sine styrker ut av buffersonen i februar.

USA skal ha presentert resolusjonsteksten for Sikkerhetsrådet etter å ha konsultert medlemmene fra Frankrike, Russland og Storbritannia først. Resolusjonen innebærer at FNs fredsbevarende oppgaver i Vest-Sahara utvides med ett år til.

Marokko og Polisario kjempet om kontrollen over Vest-Sahara fra 1974 til 1991, og Marokko hadde overtaket da FN framforhandlet en våpenhvile for den tidligere spanske kolonien.

Marokko ser på ressursrike Vest-Sahara som en del av sitt territorium og har tilbudt det delvis selvstyre, mens Algerie-støttede Polisario ønsker selvstendighet og vil at FN skal stemme over dette.

