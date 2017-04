Senatorer i Det hvite hus for å høre om Nord-Korea

Både utenriksminister Rex Tillerson, forsvarsminister Jim Mattis, USAs forsvarssjef Joe Dunford og USAs øverste etterretningssjef Dan Coats skal etter planen delta på det svært uvanlige møtet. Senatorene ankom Det hvite hus onsdag ettermiddag lokal tid.

Det spekuleres på om president Donald Trump vil bruke anledningen til å be om ryggdekning for mer drastiske tiltak overfor Nord-Korea, selv om de færreste tror han vil gå til militært angrep på det som regnes som en svært uforutsigbar atommakt.

Den siste tiden har Trump-regjeringen skjerpet retorikken overfor Nord-Korea for å få en slutt på det isolerte landets testing av atomvåpen.

Samtidig har USA og Sør-Korea gjennomført flere store militærøvelser både til havs og på land. USA har blant annet sendt flere krigsskip til farvannene utenfor Koreahalvøya. Også den japanske marinen har deltatt på øvelser sammen med amerikanske styrker de siste dagene.

USA er også i ferd med å utplassere rakettforsvarssystemet THAAD i Sør-Korea. Onsdag uttalte admiral Harry Harris, som leder USAs stillehavskommando, at systemet vil være operativt innen få dager.

Rakettforsvaret er svært omstridt i Sør-Korea, og det har også provosert kineserne kraftig.

Kina ber om ro

Øvelsene fremstår som et forsøk på å avskrekke det nordkoreanske regimet, som forsøker å utvikle atomvåpen som kan nå både nabolandet Sør-Korea, Japan og USA. Nordkoreanerne mener våpnene er nødvendige siden de er truet av USA.

Kina, som har forsøkt å dempe den spente situasjonen, ba onsdag om at militærøvelsene må stanse.

– Vi må på den ene siden stanse de kjernefysiske aktivitetene i Nord-Korea. På den andre siden burde de storstilte øvelsene i koreansk farvann stanse, sa Kinas utenriksminister Wang Yi under et besøk i Berlin.

Samme dag sa Kinas utsending til Nord-Korea, Wu Dawei, at Kina og Japan har bestemt seg for å samordne forsøkene på å gjøre Koreahalvøya fritt for atomvåpen. Han ba også Nord-Korea avstå fra flere provokasjoner.

Tirsdag gjennomførte Nord-Korea en øvelse der det ble skutt med skarp ammunisjon, ifølge sørkoreanske myndigheter.

Ny atomvåpentest?

Det har den siste tiden blitt spekulert på om Nord-Korea kommer til å forsøke å gjennomføre en ny atomprøvesprenging eller rakettest i nærmeste framtid. I så fall har USA truet med å reagere hardt.

Trump og Tysklands statsminister Angela Merkel hadde mandag en hastesamtale om situasjonen rundt Nord-Korea, og i helga holdt Trump tilsvarende samtaler med Kinas president Xi Jinping og Japans statsminister Shinzo Abe.

Den amerikanske presidenten har gjentatte ganger bedt Kina gjøre mer for å presse Nord-Korea. I tillegg mener Trump at FNs sikkerhetsråd bør forberede seg på å innføre nye sanksjoner mot nordkoreanerne.

– Landet er en virkelig trussel mot verden, enten vi vil snakke om det eller ikke, sier Trump, som mener at verden har lukket øyene for Nord-Korea i flere tiår.

(©NTB)