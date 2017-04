Sarkozy vil gi sin stemme til Macron

Sarkozy er ikke spesielt positiv til Macrons politiske prosjekt, men sier alternativet, Marine Le Pen fra høyrepopulistiske Nasjonal front, er et valg som vil ha «svært alvorlige konsekvenser» for landet.

Den tidligere presidenten trakk seg tilbake fra det politiske livet etter å ha mislyktes i å bli det konservative partiets kandidat i nominasjonsvalget i november. Han ses imidlertid fortsatt på som en sentral politisk figur.

I et Facebook-innlegg skriver Sarkozy at hans synspunkt ikke kan regnes som støtte til Macrons politikk, men heller et «ansvarlig valg».

Han skriver videre at han har besluttet å ta standpunkt i lys av «den ekstraordinære situasjonen vi står overfor».

