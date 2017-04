Rakettskjoldet til USA settes opp i Sør-Korea

TV-bilder onsdag morgen viser store kjøretøy i kamuflasjefarger med det som ser ut til å være rakettutstyr i distriktet Seongju. Hundrevis av innbyggere, bekymret for ringvirkningene for fred og miljø, protesterte høylytt og kom noen steder i håndgemeng med politiet. Sør-Koreas forsvarsdepartement bekrefter ifølge nyhetsbyrået Yonhap, at en «full installering» er påbegynt.

Terminal High Altitude Area Defense (THAAD) ble først tatt i bruk under Irak-krigen på begynnelsen av 1990-tallet og er allerede utplassert på Hawaii. Det omtales som et rakettskjoldsystem som kan sette ballistiske missiler med kort og lang rekkevidde ut av spill. Utplasseringen i Asia har utløst kraftige protester fra Kina og Russland og provosert Nord-Korea. Sør-Korea og USA ble enige om utplasseringen i fjor, men har framskyndet installasjonen etter at spenningen i regionen har økt de siste månedene.

De har understreket at det kun er til forsvarsbruk og bedt Kina akseptere dette, men Kina er rasende og sier THAAD forskyver sikkerhetsbalansen og truer den regionale stabiliteten.

(©NTB)