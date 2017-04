Politisk krise i Albania før valget i juni

Ifølge avisen Gazeta Shqiptare har lederen for EU-parlamentets politiske komité, David McAllister, ikke greid å få partene til å inngå et kompromiss når det gjelder hvordan det kan sikres at valget blir mest mulig fritt og rettferdig.

Opposisjonen krever at en samlingsregjering erstatter sosialistregjeringen til statsminister Edi Rama før valget for slik at sikre en god valgprosess.

Den anklager Rama og resten av regjeringen for å være innblandet i organisert kriminalitet og for å ville skreddersy lovreformer som de selv tjener på.

I et forsøk på å presse fram endringer har opposisjonstilhengere sperret trafikken i hovedstaden Tirana, i tillegg til at opposisjonens representanter ikke lenger vil møte i nasjonalforsamlingen. I to måneder har det stått et telt i gaten rett foran regjeringsbygningen.

Opposisjonen skal samtidig ha avvist et tilbud om å få fire ministerposter i en overgangsregjering og utpeke lederen for landets valgkommisjon.

(©NTB)