Mistenktes bror tror ikke på terrormotiv for Stockholm-angrep

– Jeg tror at han var sjalu. Det med IS er bare tull, sier Olim Akilov i et intervju med Aftonbladet om broren Rakhmat Akilovs motiv for ugjerningen.

Under intervjuet får den 44 år gamle storebroren tilsynelatende for første gang høre at broren hans er pågrepet for angrepet den 7. april, som tok livet av fire mennesker.

Han reagerer med sjokk og avviser at lillebroren kan ha hatt noe politisk motiv. Han beskriver Rakhmat Akilov (39) som intelligent og driftig og understreker at han vokste opp i en «klassisk sovjetfamile», som var sekulær.

Han sier også at broren hadde håp om et bedre liv i Sverige. Da han i 2015 reiste fra Sverige til Tyrkia, der hans kone var gjestearbeider, var det for å overtale kona til å reise tilbake til Usbekistan for å passe på familien, ifølge Olim Akilov.

– Jeg tror han var sjalu. Kanskje var det en annen mann der. Jeg vet ikke. Han hengte seg opp i det, sa at om noen forlot landet for å jobbe, noe som er vanlig her, må den andre være hjemme med barna. Det kom han tilbake til hele tiden. Det med IS er bare tull, det er hva jeg tror, framholder han.

Rakhmat Akilov mistet jobben i Sverige og dermed inntekten han hadde brukt til å forsørge familien i hjemlandet. Svenske myndigheter hadde vedtatt at han skulle utvises. En måned før terrorangrepet vendte kona tilbake til Tyrkia for å jobbe.

Storebroren er blitt avhørt av usbekisk politi i forbindelse med angrepet, men han ble sluppet fri dagen etter, og det finnes ingen mistanker mot ham, ifølge Radio Liberty.

