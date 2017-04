Kina har sjøsatt nytt hangarskip

Hangarskipet, som foreløpig har navnet «type 001A», ble sjøsatt onsdag fra en tørrdokk i Dalian nordøst i landet.

Kina har fra før av ett hangarskip, et sovjet-bygd skip som kan frakte 24 kampfly og 17 helikoptre. Ifølge tankesmia Center for Strategic and International Studies kan det nye hangarskipet frakte om lag åtte fly eller helikoptre mer enn det gamle.

Kina begynte å bygge skipet i 2013. Nå som skipet er sjøsatt, skal det gjennom en rekke tester. Deretter skal skipet etter planen settes i tjeneste i 2020.

(©NTB)