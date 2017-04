Kilder hevder Trump vurderer å trekke USA fra NAFTA-avtalen

Avtalen omfatter USA, Mexico og Canada.

Kilden bekrefter dermed en melding i nettavisen Politico, der to andre kilder i Det hvite hus har opplyst at et dekret om å droppe den nordamerikanske avtalen er under vurdering.

Trump har tidligere kalt NAFTA «tidenes dårligste» handelsavtale, og har lovet å reforhandle avtalen.

Utkastet til dekret kan ifølge Politico bli lagt fram så tidlig som senere denne uken eller tidlig neste uke. Presidentordren vil da slå fast at USA vil trekke seg fra avtalen, noe som da vil skje i henhold til tidsfrister som er nedfelt i avtaledokumentene.

Tidligere president Bill Clinton undertegnet avtalen på vegne av USA i 1994.

(©NTB)