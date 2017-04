Kennedys dagbok er til salgs

Det er Boston-baserte RR Auction som auksjonerer bort den 61 sider lange dagboken. Auksjonshuset regner med at boken vil bli solgt for rundt 200.000 dollar – drøyt 1,7 millioner norske kroner.

Det var i 1945 at den daværende 28-åringen skrev dagbok mens han var korrespondent for Hearst Newspapers og reiste gjennom et Europa i ruiner.

Dagboka gir innblikk i Kennedys tanker om datidens verdensledere. Han reflekterer rundt Hitlers gjerninger og følgene av disse, FNs framtid og Vestens maktkamp med Sovjetunionen.

Kennedy ga dagboka til Deirdre Henderson, som jobbet i hans valgkampstab på slutten av 1950-tallet.

Kennedy tiltrådte som president i 1961. Han ble skutt og drept i Dallas 22. november 1963.

