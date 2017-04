Kamper mellom tyrkiske og kurdiske styrker i Syria

Kampene skal ha brutt ut etter at den kurdiske YPG-militsen åpnet ild mot et pansret kjøretøy som hadde krysset grensen fra Tyrkia. Det opplyser den syriske eksilgruppa Syrian Observatory for Human Rights (SOHR), som henter sine opplysninger fra et kildenettverk i det krigsherjede landet.

Tyrkiske styrker skjøt med artilleri mot YPG-stillinger i Hasaka-provinsen, mens YPG-styrker skjøt med raketter mot tyrkiske utposter, melder SOHR.

YPG, som har nære bånd til USA, advarer onsdag mot «økende tyrkisk aggresjon» og sier landet har skutt mot tre separate områder langs grensen. I en melding på Twitter ber militsen om en flyforbudssone nord i Syria.

Tirsdagens tyrkiske flyangrep i Syria var rettet mot YPG-mål 150 kilometer øst for området der det onsdag var kamper. Ifølge SOHR ble minst 28 drept.

Tyrkia har også gjennomført nye angrep mot kurdiske mål i Irak. Det tyrkiske militæret sier seks personer ble drept i bombingen, som skal ha vært rettet mot mål knyttet til geriljaen til det kurdiske arbeiderpartiet (PKK).

