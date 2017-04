Helgesen: – Ingen vilje internasjonalt til å reforhandle Parisavtalen 

Det var tirsdag USAs energiminister Rick Perry lettet på sløret om hva han vil anbefale president Donald Trump å gjøre i spørsmålet om Parisavtalen.

– Jeg vil ikke oppfordre USAs president til å gå bort fra avtalen. Men det jeg kommer til å si, er at vi trolig er nødt til å reforhandle den, sa Perry under en konferanse arrangert av medieselskapet Bloomberg i New York.

Klima- og miljøminister Vidar Helgesen (H) påpeker imidlertid at USA på egen hånd ikke kan reforhandle den globale klimaavtalen, som ble vedtatt i Paris i 2015.

– Nei, USA kan ikke reforhandle Parisavtalen på egen hånd, og det er ingen vilje til det internasjonalt, sier Helgesen.

– Under Parisavtalen er landenes utslippsmål nasjonalt bestemt, og en eventuell revurdering av USAs ambisjoner er først og fremst noe de må vurdere og ta ansvar for selv, sier Helgesen til NTB onsdag.

På konferansen i New York sa Perry at USA og Kina har gjort en stor innsats i å redusere verdens miljøskadelige utslipp, mens han stiller spørsmål ved hvorvidt Frankrike og Tyskland gjør nok. Som eksempel trakk han fram Tyskland:

– Faktum er at deres utslipp har økt fordi de bruker mer kull, og de bruker kull som er, du vet, ikke ren teknologi.

– Vi må sette oss ned, og de må begynne å ta dette på alvor, la han til.

– Mitt poeng er: Ikke signer en avtale og forvent at vi følger opp avtalen hvis du ikke virkelig har tenkt å delta og være en del av det.

Signalene fra Trump-administrasjonen om hvordan USA kan komme til å stille seg til Parisavtalen, har imidlertid vært motstridende. Perrys uttalelser kom bare halvannen uke etter at den nye sjefen for USAs miljødirektorat EPA, Scott Pruitt, sa USA må ut av klimaavtalen.

Avgjøres i mai

Også blant andre av president Donald Trumps nære medarbeidere skal meningene om avtalen være svært delte. Sjefstrateg Steve Bannon er mot den, mens utenriksminister Rex Tillerson og Trumps datter Ivanka er positive til avtalen, ifølge amerikanske medier.

I valgkampen i fjor var Trump svært tydelig og sa han ville «kansellere» avtalen. Etter at han ble president, har han gitt ordre om å fjerne en rekke amerikanske klimatiltak.

Det er ventet at Trump-regjeringen vil ta en avgjørelse om Parisavtalen i løpet av mai. Lederen for FNs miljøprogram, Erik Solheim, sa mandag at han tror USA blir værende i avtalen.

