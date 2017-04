Håp om nye fredssamtaler om Jemen 

Ismail Ould Cheikh Ahmed sier forhandlinger allerede er i gang for å unngå et militært angrep på den viktige havnebyen Hodeida. Siden mye av nødhjelpen til Jemen fraktes via Hodeida, kan et angrep her få svært store konsekvenser.

En ny runde med fredssamtaler kan komme i gang før den islamske fastemåneden ramadan, ifølge Ahmed. Ramadan begynner i år 27. mai.

Krigen i Jemen har ført til at landet står ved randen av en sultkatastrofe. 18,8 millioner mennesker er helt avhengig av hjelp utenfra for å overleve, ifølge FN. Konflikten mellom opprørere, regjeringsstyrker og en internasjonal koalisjon ledet av Saudi-Arabia har pågått siden 2015.

(©NTB)