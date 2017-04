EU og Ungarn i nytt basketak om eliteuniversitet 

EU-kommisjonen sender nå en formell note til Ungarn om den betente saken. Det er første steg på veien mot et rettslig oppgjør i EU-domstolen.

EU-kommisjonens mål er å få stoppet en ny utdanningslov i Ungarn som kritiske røster oppfatter som skreddersydd for å få stengt det prestisjetunge universitetet Central European University (CEU).

Ungarn få nå én måned på seg til å svare.

– Etter dette vil vi ta stilling til hva neste skritt kan bli, sier EU-kommissær Valdis Dombrovskis.

Orbán forsvarte seg

CEU har den siste tida stått i sentrum for en voldsom politisk strid i Ungarn.

Universitetet ble grunnlagt av den ungarskfødte milliardæren og finansmannen George Soros. Han er blitt en viktig politisk hoggestabbe for Ungarns statsminister Viktor Orbán, som mener Soros forsøker å undergrave den ungarske regjeringen ved å fremme liberale ideer.

Onsdag ettermiddag forsvarte Orbán seg da spørsmålet ble tatt opp til debatt i plenum i EU-parlamentet i Brussel.

– Situasjonen er absurd, sa Orbán.

Han påpekte at CEU fortsatt er i drift.

– Det er nesten som å bli beskyldt og dømt for drap, mens drapsofferet fortsatt er sprell levende.

Han gikk samtidig på frontalangrep på Soros, som han beskyldte for å «angripe Ungarn» og for å ha «ødelagt livene til millioner av europeere» med sine finansspekulasjoner.

Flere lover bekymrer

Ifølge Orbán gjelder den nye utdanningsloven alle utenlandske universiteter i landet, ikke bare CEU. Formålet er kun å fjerne privilegier som slike utenlandske universiteter i dag nyter godt av, og å sørge for likebehandling med nasjonale universiteter, fastholdt statsministeren.

EU-kommisjonen mener på sin side at loven er i strid med grunnleggende friheter i det indre marked, deriblant etableringsretten, og at den også truer den akademiske friheten.

Kommisjonen understreker samtidig at den ikke bare er bekymret for denne ene loven, men også for den politiske utviklingen i Ungarn i bredere forstand.

– Utviklingen i Ungarn har vakt bekymring hos mange. Vi deler den bekymringen, sa EU-kommisjonens visepresident Frans Timmermans i EU-parlamentet.

Han trakk fram et nytt lovforslag om finansiering av organisasjoner, en ny asyllov og manglende beskyttelse av gravide som viktige saker Brussel nå følger med på.

