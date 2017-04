EU-kommisjonen slår et slag for pappaperm 

EU-kommisjonen la onsdag fram en stor pakke med forslag som er ment å styrke sosialpolitikken i Europa.

Ett av forslagene er egne minstekrav for pappaperm.

– Når nye barn fødes, har fedre fortsatt alvorlige problemer med å få fri fra jobben. Med vårt forslag vil fedre være sikret minst ti fridager når barnet fødes, sier EUs likestillingskommissær Vera Jourová.

Fire måneder per forelder

Hun vil også at den eksisterende retten til minst fire måneders fødselspermisjon per forelder skal gjøres individuell, slik at den ikke kan overføres mellom foreldrene. Tanken er at fedre på den måten skal få et mye sterkere insentiv til faktisk å benytte seg av rettigheten.

I dag finnes det ingen regler på EU-nivå som gir fedre rett til pappaperm.

Ifølge Jourová skal de nye tiltakene gjøre det lettere for europeere å finne en god balanse mellom arbeid og familieliv.

– Selv fikk jeg barn i middelalderen. Tro meg, det var andre tider den gang, og jeg husker godt hvor vanskelig det var i det totalitære regimet i Tsjekkia på 1980-tallet, sa Jourová da hun presenterte forslagene.

– Men det vi ser, er at folk fortsatt må ta de samme vanskelige valgene i dag, sa hun.

Kritikk fra næringslivet

EU-kommisjonen påpeker at kvinner er underrepresentert i arbeidslivet i hele EU. I den nye tiltakspakken foreslås en rekke grep for å bidra til en bedre kjønnsbalanse.

BusinessEurope, som er EU-versjonen av NHO, er på sin side svært kritisk til forslagene. EU-kommisjonen setter til side den avtalen partene i arbeidslivet inngikk om foreldrepermisjon i 2010, advarer BusinessEuropes president Emma Marcegaglia.

Hun beskylder EU-kommisjonen for både å undergrave dialogen med partene i arbeidslivet og å påføre medlemsland kostnader de ikke kan bære.

– Folk vil ha flere arbeidsplasser og mer velstand, ikke dårlig politikk som undergraver sysselsettingen, sier Marcegaglia.

(©NTB)