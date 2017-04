EU-kommisjonen slår et slag for mer pappaperm 

EU-kommisjonen la onsdag fram en stor pakke med forslag til tiltak for å styrke sosialpolitikken i Europa.

Ett av forslagene er å innføre nye minstekrav for pappaperm.

– Når nye barn fødes, har fedre fortsatt alvorlige problemer med å få fri fra jobben. Med vårt forslag vil fedre være sikret minst ti fridager når barnet fødes, sier EUs likestillingskommissær Vera Jourová.

EU-kommisjonen mener samtidig at den eksisterende retten til minst fire måneders fødselspermisjon, bør bli individuell, slik at den ikke kan overføres mellom foreldrene. Formålet er å gi menn et sterkt intensiv til å benytte seg av retten.

(©NTB)