Danmarks statsminister besøker Kina

Løkke skal både møte Kinas president Xi Jinping og statsminister Li Keqiang.

Også den danske miljø- og matvareministeren og helseministeren vil være med på besøket, som varer fra 2. til 4. mai. Det vil også representanter for en rekke danske virksomheter og næringslivsorganisasjoner.

I løpet av turen skal Kina og Danmark for første gang vedta en samlet samarbeidsplan som omfatter 80 danske og kinesiske myndighetsorganer.

Løkke skal også besøke Vest-Kina, der han skal avlegge en visitt hos to pandaer som skal lånes ut til Københavns Zoologiske Have. Utlånet skal markere at 2017 har fått status som dansk-kinesisk turistår.

