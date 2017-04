Verden lukker øynene for katastrofen i Jemen

Tirsdag åpner FNs generalsekretær António Guterres en giverlandskonferanse for Jemen i Genève, i håp om å få flere til å innse hvilket drama som utspiller seg i det krigsherjede landet.

Ifølge FN er 18,8 millioner mennesker i Jemen helt avhengig av nødhjelp utenfra for å overleve, men hjelpen uteblir.

FN ba tidligere i år medlemslandene om 18 milliarder kroner for å dekke hjelpebehovet i Jemen, men har hittil bare fått tilsagn om 15 prosent av dette.

Jemenittiske Houthi-opprørere med støtte fra deler av regjeringshæren grep makten i Jemens hovedstad Sana i september 2014 og drev landets sunnimuslimske president Abd-Rabbu Mansour Hadi på flukt til Saudi-Arabia.

Noen måneder senere gikk Saudi-Arabia til krig mot de sjiamuslimske opprørerne, i spissen for en USA-støttet regional koalisjon. Siden er minst 10.000 mennesker drept, 40.000 såret og 3 millioner drevet på flukt.

Saudi-Arabia opplyser at det er gjennomført 90.000 flyangrep mot mål i Jemen siden mars 2015, og krigshandlingene gjør det svært vanskelig for hjelpeorganisasjoner å nå fram til dem som trenger det.

– Vi kan ikke fortsette å se på at et helt land kollapser. Et barn dør nå hvert tiende minutt fordi det ikke får hjelpen det trenger. Mangel på rent vann og sanitære fasiliteter har ført til utbrudd av kolera. Jemen er ikke bare på randen av hungersnød, men hele landet er nær fullstendig kollaps, slo generalsekretær Gry Larsen i CARE nylig fast.

