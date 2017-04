USA "dypt bekymret" over tyrkiske flyangrep

Tyrkiske myndigheter sier angrepene var rettet mot «terrorister» og varsler at de vil fortsette å bombe grupper som de mener er knyttet til geriljaen til Det kurdiske arbeiderpartiet (PKK), som er aktiv sørøst i Tyrkia.

Andre kurdiske grupper spiller imidlertid en sentral rolle i USAs strategi mot IS, både i Syria og Irak.

– Vi er svært bekymret, dypt bekymret, over at Tyrkia tidligere i dag gjennomførte luftangrep nord i Syria og nord i Irak uten korrekt koordinering med verken USA eller den brede globale koalisjonen for å bekjempe IS, sier det amerikanske utenriksdepartementets talsmann Mark Toner.

Irak fordømmer

Angrepene i Hasaka-provinsen nordøst i Syria var rettet mot YPG, som spiller en sentral rolle i framrykkingen mot IS-bastionen Raqqa litt lenger sør. Minst 18 personer ble drept, ifølge eksilgruppen Syrian Observatory for Human Rights (SOHR). YPG selv setter dødstallet til 20.

I Nord-Irak ble seks peshmerga-krigere, som er knyttet til de kurdiske selvstyremyndighetene, drept. Disse står vanligvis på god fot med Tyrkia, og bombingen skulle trolig har rammet en PKK-tilknyttet milits i området.

Irakiske myndigheter gikk tirsdag ut og fordømte det tyrkiske angrepet mot mål på landets territorium.

Ifølge tyrkiske myndigheter ødela angrepene stillinger, ammunisjonslagere og kommunikasjonsutstyr tilhørende PKK. Landet hevder 40 PKK-krigere ble "nøytralisert" i Irak og 30 i Syria.

Kompleks slagmark

Angrepene viser til fulle hvor kompleks slagmarken er både i Irak og Syria når det gjelder ulike grupperinger som både kjemper mot hverandre og har et felles mål når det gjelder å nedkjempe IS.

Både i Irak og Syria fungerer kurderne som noen av USAs viktigste støttespillere på bakken i offensivene mot IS i henholdsvis Raqqa i Syria og Mosul i Irak.

De tyrkiske angrepene kan dermed komme til å skjerpe motsetningene mellom Tyrkia og USA.

Peshmergaen kaller det tyrkiske angrepet natt til tirsdag for «uakseptabelt», men legger skylden på PKK. Fem av de drepte var peshmerga-krigere, men den sjette var etterretningsoffiser, ifølge generalløytnant Jabbar Yawar fra peshmerga-styrkene.

Mediefolk drept

Angrepene i Syria rammet blant annet et mediesenter. Det var ett av de blodigste tyrkiske luftangrepene mot kurdiske styrker på syrisk side av grensen så langt i krigen.

Representanter for den USA-ledede koalisjonen mot IS besøkte tirsdag stedet der bombene falt, og PYD, som er YPGs politiske fløy, la ut bilder på nettet av YPG-representanter sammen med en mann i uniform med et amerikansk flagg på brystet.

Ber om hjelp

En YPG-kommandant ber den USA-ledede koalisjonen handle for å hindre flere tyrkiske angrep.

– Det er utenkelig at vi kjemper på en så viktig front som Raqqa samtidig som tyrkiske fly bomber oss i ryggen, sier kommandanten.

Ifølge SOHR er det første gang Tyrkia har utført luftangrep i Syria siden landet avsluttet en massiv militæroffensiv på syrisk side av grensen i mars.

Tyrkia gikk inn i krigen i Syria i august i fjor, både for å kjempe mot IS og YPG.

(©NTB)