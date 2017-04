Tre døde etter demonstrasjoner i Venezuela

Etter over tre uker med opptøyer er dødstallet oppe i 24, melder det statlige tv-selskapet i landet. Tidligere på dagen bekreftet statsadvokaten at to av dem døde etter voldelige konfrontasjoner i Barinas og Merida, der også sju personer er alvorlig skadd.

Flere tusen demonstranter raste mandag mot landets president Nicolás Maduro og gjentok sitt krav om at han må fratre sin stilling. Det ble arrangert demonstrasjoner i mer enn 12 byer.

I utgangspunktet skulle flere av protestene mandag være rolige markeringer av den omfattende misnøyen, med sperring og blokkering av hovedveier. I hovedstaden Caracas ble hovedfartsåren inn i byen gjort om til torg, der folk tok med seg parasoller, fluktstoler, lesestoff og kortstokk og blokkerte trafikken. Både der og i andre byer kom det likevel til voldelige konfrontasjoner.

Opposisjonen i landet krever at presidenten skal gå av og hevder at Maduros politikk er årsak til høy kriminalitet og den dype økonomiske krisen som preger landet, med mangel på mat, medisin og andre grunnleggende varer.

