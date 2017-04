To dødsdommer fullbyrdes i Arkansas

Jack Jones (52) ble henrettet klokka 19 mandag kveld, mens Marcel Williams (46) etter planen skal henrettes klokka 20.15 lokal tid.

Det brukes giftinjeksoner for å ta livet av de dødsdømte, og dette er også grunnlaget for advokatenes krav om at henrettelsene ikke gjennomføres.

Frykter smerter

Jones tar medisiner for kroniske smerter og diabetes og bekymrer seg for at disse medisinene vil kupere effekten av midazolam, den første medisinen som gis til de dødsdømte, så de skal sovne og være bevisstløse når de dør.

Williams er svært overvektig og frykter at midazolamen enten vil settes feil eller ikke ha riktig effekt. I begge tilfeller har advokatene argumentert med at de to kan få en ekstremt smertefull død om de ikke er bevisstløse når de neste injeksjonene settes.

Etter midazolam settes to sprøyter med en muskellammende gift og en som stanser hjertet. Begge disse vil forårsake stor smerte om man er ved bevissthet.

Går ut på dato

Williams ble dømt til døden for å ha kidnappet, voldtatt og drept en 22 år gammel kvinne i 1994. Han har erkjent forholdene og sagt at han ønsker han kunne hatt det ugjort. Jones ble dømt i 1995, også han for voldtekt og drap. I fengsel har han fått amputert et bein på grunn av diabetes.

De er to av åtte dødsdømte Arkansas ville henrette denne måneden, før giften de har på lager går ut på dato. Fire har imidlertid fått innvilget krav om utsettelse. En annen innsatt er allerede henrettet, mens en til skal henrettes førstkommende torsdag.

Forrige gang en delstat henrettet to innsatte på én dag var i august 2000, da to drapsmenn fikk dødsdommen fullbyrdet i Texas.

Sju personer er henrettet i USA hittil i år, fire i Texas og de andre tre i statene Arkansas, Missouri og Virginia.

I fjor ble til sammen 20 personer henrettet. I de 25 årene før dette, ble det henrettet flest i 1999 da hele 98 personer fikk fullbyrdet sin dødsstraff. Det laveste tallet var i 1991 da 14 ble henrettet.

(©NTB)